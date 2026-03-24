Senado analiza reforma: limita regidurías a 15 y mantiene sin cambios la revocación de mandato

El dictamen deja fuera planteamientos del PT, ajusta plazos del proceso y establece que los ayuntamientos se integren con una persona síndica y hasta 15 regidores, fijando un límite uniforme a nivel nacional.

La reforma electoral que se discutirá este martes, después del mediodía, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado mantiene sin cambios el mecanismo de revocación de mandato, sin incorporar las peticiones que había planteado el Partido del Trabajo, pero introduce un ajuste de fondo en la estructura de los gobiernos municipales al fijar un límite nacional al número de regidurías y redefinir la integración de los ayuntamientos.

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Sobre la revocación de mandato, el dictamen conserva el diseño planteado por el Ejecutivo federal, por lo que este instrumento de democracia participativa no presenta modificaciones de fondo en sus reglas ni en sus alcances. Como ajuste operativo, se establece que la convocatoria deberá emitirse dentro de los 60 días posteriores a la solicitud, en lugar del esquema previo que vinculaba la jornada a un plazo máximo de 90 días tras su emisión.

También se fija que la jornada de votación se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. En este esquema, la ciudadanía podrá decidir mediante votación directa, libre y secreta si la persona titular del Ejecutivo Federal continúa o no en el cargo antes de concluir su periodo, y se mantiene la posibilidad de que la persona sujeta al proceso participe en la difusión del proceso y promueva el voto a su favor, en los términos que establezca la legislación secundaria.

Se mantiene que el procedimiento sólo podrá realizarse en una ocasión durante todo el sexenio. Asimismo, se conserva la posibilidad de solicitar la revocación dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año de gobierno.

En cuanto a la integración de los ayuntamientos, el dictamen establece que los municipios deberán conformarse por una persona síndica y un máximo de quince regidores, fijando un límite constitucional uniforme en todo el país.

Este cambio elimina la variabilidad que existía en las legislaciones locales, donde el número de regidores podía definirse bajo distintos criterios o ampliarse en función de acuerdos políticos. La reforma señala que la integración de los cabildos deberá responder a un criterio de representación democrática y evitar esquemas vinculados a beneficios políticos o personales.

Asimismo, se prevé que los recursos públicos que se liberen como consecuencia de la reducción en el número de regidurías permanezcan en el ámbito municipal y se destinen a servicios públicos, obra local y acciones orientadas al bienestar de la población.