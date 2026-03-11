El dictamen busca modernizar el sistema de propiedad industrial, simplificar trámites ante el IMPI y fortalecer la transferencia de tecnología entre universidades, centros de investigación y sector productivo

El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para fortalecer la transferencia de tecnología y simplificar el proceso de registro de patentes en México. El dictamen fue avalado con 103 votos a favor y remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

La reforma busca modernizar el sistema de propiedad industrial, agilizar los procedimientos administrativos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y facilitar el acceso al sistema de patentes para inventores, universidades, centros de investigación y empresas.

Durante la presentación del dictamen ante el pleno de la Cámara alta, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, afirmó que la modificación pretende cerrar rezagos que han limitado el desarrollo tecnológico del país y la participación de inventores nacionales en el registro de patentes. Señaló que, aunque México es una de las economías más grandes del mundo, enfrenta atrasos en innovación y que históricamente sólo una pequeña proporción de las patentes registradas en el país corresponde a inventores mexicanos.

Indicó que la reforma se sustenta en tres ejes orientados a fortalecer al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como promotor de innovación y transferencia tecnológica, simplificar y digitalizar los trámites administrativos para reducir tiempos de resolución, y promover una mayor vinculación entre universidades, centros de investigación y el sector productivo.

Entre los cambios se incorpora la figura de la solicitud provisional de patente, que permitirá a las personas inventoras obtener una fecha de prioridad para su desarrollo tecnológico y contar con un año para perfeccionar el proyecto o buscar financiamiento.

Durante los posicionamientos, legisladores de oposición respaldaron el dictamen, aunque señalaron rezagos en la política de innovación. El senador de Movimiento Ciudadano, Francisco Daniel Barreda Pavón, advirtió que al IMPI se le asignan más funciones sin garantizar mayores recursos.

Desde el PAN, la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo afirmó que la reforma llega tarde frente al rezago que enfrenta México en innovación, mientras que la senadora del PRI Karla Guadalupe Toledo Zamora destacó que se eliminó la figura de la “afirmativa ficta”, que podía permitir el otorgamiento de patentes sin un análisis técnico adecuado.

En defensa del dictamen, el senador de Morena Juan Carlos Loera De la Rosa sostuvo que la reforma permitirá agilizar el registro de patentes y modernizar los procedimientos para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en el país.