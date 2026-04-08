Senado avala a Roberto Velasco como canciller sin apoyo de PRI y PAN

Durante su comparecencia, ofreció respaldo a madres buscadoras, mantener la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico y tráfico de armas, y fortalecer el Servicio Exterior Mexicano

Sin el voto a favor del PRI ni del PAN, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado avaló el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 17 votos a favor y 3 en contra.

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Los votos en contra fueron de senadores del PRI y PAN, mientras que Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano respaldaron el nombramiento.

Durante su comparecencia, Velasco aseguró que el gobierno no niega la crisis de desapariciones y expresó empatía, solidaridad y compromiso con madres buscadoras y colectivos.

El próximo canciller afirmó que México continuará la cooperación con organismos internacionales, incluido el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, aunque cuestionó que haya excedido sus facultades.

“No estamos negando los casos de desapariciones… vamos a seguir trabajando a nivel nacional e internacional”, señaló.

En política exterior, ofreció mantener una relación cercana con Cuba, basada en solidaridad, respeto y cooperación, además de impulsar el diálogo diplomático en temas energéticos.

También indicó que México insistirá ante Estados Unidos para evitar medidas que afecten a la población cubana, especialmente por temas de electricidad y combustible.

Respecto a la relación bilateral, destacó que la prioridad seguirá siendo Estados Unidos, en temas como T-MEC, migración, seguridad y tráfico de armas.

Señaló que la Cancillería apoyará la renegociación del T-MEC y reforzará el diálogo con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso estadounidense.

Asimismo, México buscará fortalecer relaciones con Canadá, Brasil, China, Japón, India y América Latina, con énfasis en comercio, cooperación e integración regional.

Sobre Brasil, adelantó una agenda en comercio, inversión, biocombustibles y exploración petrolera con Petrobras, además de una posible visita de Claudia Sheinbaum.

En materia de seguridad, aseguró que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos sin subordinación, bajo principios de soberanía y responsabilidad compartida, y continuará el combate al tráfico de drogas y armas.

Reiteró que México seguirá con las demandas contra fabricantes de armas en Estados Unidos, actualmente en fase de descubrimiento de pruebas, con el objetivo de detener el flujo de armas al país.

También defendió las acciones del gobierno tras la muerte de 14 mexicanos en centros migratorios en EE.UU., incluyendo apoyo a familias, repatriación y asistencia legal.

Velasco ofreció fortalecer el trabajo con embajadores y diplomáticos de carrera, e impulsar la planeación estratégica de la Cancillería.

Además, prometió mejorar las condiciones laborales del Servicio Exterior Mexicano, cuyos salarios no se actualizan desde hace más de 25 años.

Se comprometió a trabajar con gobernadores para atraer inversiones y promover a las entidades en el extranjero.

Durante la comparecencia, Movimiento Ciudadano y PT adelantaron su voto a favor, mientras que el PRI pidió una corrección en política exterior.

El PAN, aunque reconoció su perfil, votó en contra por la postura del gobierno ante la crisis de desapariciones y su relación con organismos internacionales.

Finalmente, la comisión aprobó el dictamen que será turnado al pleno del Senado para la ratificación definitiva de Roberto Velasco Álvarez como canciller.