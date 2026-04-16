Con 66 votos a favor y 23 abstenciones, el Senado de la República avaló la minuta que modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor. El objetivo central es establecer límites estrictos al uso de la inteligencia artificial (IA) sobre la voz, la imagen y las interpretaciones de los artistas.
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La Cámara alta aprobó el proyecto sin cambios, por lo que la reforma ha concluido su trámite legislativo y fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Puntos clave de la reforma
- Autorización expresa y remuneración: Los contratos laborales de artistas deberán incluir específicamente las condiciones y el pago acordado cuando su imagen o voz sean utilizadas mediante sistemas de IA u otras tecnologías.
- Derecho a prohibir la clonación: Se reconoce el derecho de los artistas para autorizar o prohibir que su identidad sea clonada, reproducida o simulada, especialmente cuando se generen imitaciones identificables.
- Acuerdos por escrito: Cualquier forma de suplantación de voz o imagen requerirá un acuerdo previo y formal entre las partes involucradas.
- Excepciones creativas: Se permite la creación de contenidos sin autorización previa únicamente cuando se trate de parodias, sátiras o imitaciones creativas que no busquen sustituir el trabajo profesional del artista.
- Intervención del INDAUTOR: El Instituto Nacional del Derecho de Autor podrá intervenir en conflictos mediante mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje.
Posturas legislativas
La reforma busca brindar certeza jurídica a un sector expuesto a nuevas formas de explotación tecnológica. Según los legisladores, la voz y la imagen no pueden ser tratadas como simples insumos para algoritmos, ya que forman parte de la trayectoria e identidad de la persona.
Aunque la medida fue celebrada como un acto de justicia social, algunos sectores de la oposición señalaron que la reforma podría ser insuficiente, ya que aún quedan pendientes temas como el entrenamiento de modelos de IA con datos masivos y la responsabilidad directa de las empresas desarrolladoras y plataformas digitales.
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