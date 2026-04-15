La Cámara de Senadores realizó este martes la declaratoria de validez constitucional de la reforma en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que concluyó el procedimiento previsto por la Constitución tras la aprobación de ambas cámaras del Congreso de la Unión y de la mayoría de las legislaturas estatales.

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La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que la aprobación representa “la expresión del Pacto Federal y de la voluntad soberana del pueblo de México de seguir perfeccionando su vida democrática”.

Durante su mensaje ante el pleno, señaló que la reforma tiene como objetivo terminar con privilegios, hacer más eficientes las instituciones y orientar el funcionamiento del Estado en beneficio de las mayorías.

Indicó que entre los principales propósitos de la reforma se encuentran la reducción de gastos excesivos, el ordenamiento del uso de los recursos públicos y la corrección de inercias burocráticas que, sostuvo, se alejaron del sentido del servicio público.

Laura Itzel Castillo Juárez aseguró además que la reforma fortalece la legitimidad del Instituto Nacional Electoral al incorporar medidas de austeridad, racionalidad administrativa y responsabilidad en el ejercicio del gasto.

Sostuvo que los recursos que se generen por los ahorros podrán destinarse a obras públicas, programas sociales y apoyos para las familias mexicanas, especialmente para los sectores con mayores necesidades.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta también reconoció el trabajo realizado por los senadores federales y la participación de los congresos estatales en el proceso de reforma constitucional.

Finalmente, expresó que la declaratoria de validez debe entenderse como la culminación de un proceso “democrático, federal y republicano”, orientado a poner a las instituciones al servicio del pueblo de México.