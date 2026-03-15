Senado espera iniciativa del Plan B de reforma político-electoral, dice Laura Itzel Castillo

Nombramientos diplomáticos, autorización para salida de tropas, condiciones laborales de jornaleros y la Ley de Vivienda forman parte de los temas pendientes en la agenda legislativa de esta semana

El Senado de la República se mantiene a la espera de que llegue la iniciativa del llamado Plan B de reforma político-electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.

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“Estaremos esperando la iniciativa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al llamado Plan B, relativo a la Reforma Político-Electoral, que pretende ampliar la democracia en México, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana”.

Al referirse a los temas que podrían incorporarse a la agenda legislativa de la semana, explicó que este martes se llevará a cabo la reunión de la Junta de Coordinación Política, donde se revisarán los asuntos que podrían abordarse en el pleno, mientras que el miércoles 18 se realizará la sesión de la Mesa Directiva, en la que se definirá la agenda de ese día y del jueves.

Entre los asuntos previstos para discusión se encuentra la solicitud enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para autorizar la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos, con el fin de participar en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, programado del 6 de abril al 30 de mayo.

Asimismo, el Senado analizará la propuesta del Ejecutivo federal para designar a Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador plenipotenciario de México ante la Organización Mundial de Comercio, nombramiento que deberá ser dictaminado por la Comisión de Relaciones Exteriores para su eventual ratificación.

También se espera el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera sobre la iniciativa orientada a mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, mediante la vinculación de certificaciones para exportación con garantías de seguridad social para las personas trabajadoras del campo.

De igual forma, la Cámara alta dará seguimiento al avance en la Cámara de Diputados de la Ley de Vivienda, cuyo objetivo es armonizar la legislación con la Constitución en torno al derecho a una vivienda adecuada.

En el marco de las fechas conmemorativas, el Senado recordará el aniversario de la Expropiación Petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938, así como el natalicio de Benito Juárez García, que se conmemora el 21 de marzo.