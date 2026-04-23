Cantón Zetina advirtió que, de no acudir, se activarán mecanismos de control político y rendición de cuentas por posibles violaciones constitucionales

El pleno del Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para “invitar” a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, a comparecer el próximo martes 28 de abril a las 11:00 horas, en medio de señalamientos por posibles violaciones a la Constitución, la presunta participación de agentes extranjeros y un operativo que dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos agentes estadounidenses, lo que detonó un choque político en el recinto.

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Como parte de ese acuerdo, se estableció que la gobernadora y el fiscal estatal deberán acudir a una reunión de trabajo planteada como un ejercicio de información y no como una comparecencia formal ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, además de remitir previamente un informe detallado sobre los hechos, que incluya la cronología del operativo, las autoridades participantes y las comunicaciones sostenidas con el gobierno federal.

La tensión no tardó en escalar

Desde la tribuna, el senador y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, lanzó una advertencia que marcó el tono del debate: “Y que quede muy claro, este Punto de Acuerdo no significa sanción alguna. Si la invitación es declinada, no prejuzga ninguna culpabilidad penal, serán otras instancias y serán otras autoridades. Lo que eso sí tiene este Punto de Acuerdo es que el Senado de la República activará su mecanismo de control político, de rendición de cuentas y esclarecimiento documental plenamente razonable frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional“.

En esa misma línea, el senador Enrique Inzunza Cázarez señaló que la posible presencia de agentes extranjeros en territorio nacional da al caso una dimensión constitucional y de soberanía.

En tanto, el senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y planteó que el tema correspondería a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional o a Relaciones Exteriores.

La senadora Claudia Anaya Mota sostuvo que el Senado no tiene facultades para convocar a una gobernadora y que, en su caso, deberían responder autoridades federales.

Desde el PAN, Karen Michel González Márquez afirmó que se busca opacar el desmantelamiento del narcolaboratorio, mientras Ricardo Anaya indicó que su bancada respalda a la gobernadora y que, incluso la gobernadora les daría clases de cómo se combate al narcotráfico.

Finalmente, la panista Lilly Téllez vinculó el caso con la disputa política en Chihuahua al mencionar al senador Adán Augusto López Hernández y a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño.