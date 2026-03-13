Senado prepara seminario internacional para diseñar legislación en ciberseguridad e inteligencia artificial

Especialistas nacionales y extranjeros participarán en abril en un encuentro convocado por la Comisión de Ciberseguridad para analizar riesgos digitales y fortalecer el marco legal en México

Con el objetivo de elaborar una legislación que permita enfrentar los retos de la economía digital, el senador del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que la Comisión de Ciberseguridad que encabeza prevé organizar en abril próximo un seminario internacional sobre nuevas tecnologías, inteligencia artificial y seguridad digital, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

La Comisión de Ciberseguridad, creada en octubre de 2025 con el propósito de analizar los desafíos legislativos vinculados con la seguridad digital, la protección de datos y el impacto del desarrollo tecnológico en las instituciones públicas y en la economía, busca reunir mediante este seminario información técnica y experiencias internacionales que contribuyan al trabajo legislativo en esta materia.

Moreno Cárdenas explicó que el encuentro se desarrollará durante varios días y reunirá a especialistas, académicos, representantes del sector tecnológico y autoridades de distintos países, con el propósito de revisar experiencias regulatorias y fortalecer el análisis legislativo en México.

Indicó que la comisión mantiene coordinación con la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado y que el proyecto contempla la participación de expertos de diversos países, entre ellos representantes de Reino Unido y Estados Unidos, con quienes ya se han realizado reuniones para analizar modelos regulatorios y estrategias de protección digital.

El legislador priísta señaló que la discusión sobre ciberseguridad requiere considerar la protección de información sensible en instituciones de salud, bancos, empresas, dependencias de seguridad y bases de datos personales, debido a que cualquier vulnerabilidad tecnológica puede comprometer información estratégica del Estado mexicano.

Agregó que el análisis legislativo en esta materia debe realizarse con responsabilidad y sin sesgos partidistas, ya que la seguridad digital no sólo afecta a particulares, sino también al funcionamiento de las instituciones públicas y al resguardo de la información estratégica del país.