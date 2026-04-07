Senado prevé aprobar este miércoles jornada de 40 horas y certificación agroexportadora

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, adelantó que este miércoles el pleno aprobará las iniciativas sobre la jornada laboral de 40 horas y la reforma para la certificación de productores agroexportadores, particularmente de aguacate.
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Las propuestas establecen, en el caso de la reforma laboral, multas de 250 a 5 mil UMA (hasta 586 mil 550 pesos) para empleadores que no cumplan con el registro electrónico de la jornada laboral. En la segunda iniciativa se plantea impedir la exportación a quienes no acrediten obligaciones laborales, de seguridad social y ambientales.
Ambas iniciativas fueron enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Gobernación: la de jornada laboral el 3 de diciembre de 2025 y la de certificación agroexportadora el 11 de marzo de 2026.
La reforma de jornada laboral propone una reducción gradual de 48 a 40 horas semanales, con el objetivo de mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal, proteger la salud y elevar la calidad de vida de los trabajadores.
El esquema transitorio establece que la jornada será de 48 horas en 2026, bajará progresivamente hasta llegar a 40 horas en 2030, sin reducción de salarios ni prestaciones.
Además, obliga a los empleadores a llevar un registro electrónico obligatorio de la jornada laboral, con horarios de entrada y salida, el cual podrá ser revisado por la autoridad. El incumplimiento será sancionado con multas de hasta 5 mil UMA.
En entrevista, el también coordinador de Morena en el Senado, Mier Velazco, destacó que ambas reformas son prioritarias para el gobierno de Sheinbaum y señaló que la segunda busca certificar a los productores de aguacate para exportación.
Aunque se mencionan los productores de aguacate, la iniciativa aplica a todos los productos agrícolas de exportación.
La propuesta plantea crear un Certificado Laboral para la Agroexportación, que será otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.
También incorpora nuevas medidas en la Ley de Comercio Exterior para bloquear exportaciones cuando no se cumpla la normativa laboral o exista deforestación o daño ambiental.
De esta forma, se establece nuevamente que no podrán exportar quienes no acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y ambientales.
La iniciativa señala que la agroindustria es clave en el comercio exterior de México, destacando al aguacate y frutos rojos, con más de 300 mil empleos y exportaciones superiores a 3 mil 500 millones de dólares anuales, principalmente hacia Estados Unidos.