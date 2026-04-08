Sentencian a tres presuntos integrantes de ‘La Barredora’

Hernán “N” es señalado como presunto líder de La Barredora. | Foto: EFE/ Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay

Crispín Elacio Dolores, alias “El Cherokee”; Rodrigo Pérez Rodríguez, y Jonatan Mendoza Rivera, identificado como “El Jona”, “El Jonny”, “El Jhony” o “El Jonas”, presuntos integrantes de “La Barredora”, organización criminal dedicada a la venta de droga y armamento, fueron sentenciados a penas de entre 17 y 24 años de prisión, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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Los tres fueron hallados responsables de los delitos de delincuencia organizada, en la hipótesis de contra la salud, así como de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La investigación se remonta a marzo de 2012, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de los acusados. Tras su captura, fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 “Noreste”, ubicado en Matamoros, Tamaulipas.

Aunque el proceso avanzó desde entonces, en 2022 un juez ordenó reponer el procedimiento, por lo que el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó nuevamente las pruebas.

La #FGR obtuvo sentencia de 17 años de prisión en contra de Crispín “N”, Jonatan “N” y Rodrigo “N”, por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud), portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra… pic.twitter.com/bnOYwkS5qA — FGR México (@FGRMexico) April 7, 2026

Con ello, Jonatan Mendoza Rivera recibió una sentencia de 24 años y tres días de prisión por delincuencia organizada y portación de arma de uso exclusivo.

En tanto, Crispín Elacio Dolores y Rodrigo Pérez Rodríguez fueron condenados a 17 años de cárcel por los mismos delitos, aunque en ambos casos se añadieron cargos por narcóticos.

A Crispín Elacio Dolores se le acreditó además la posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio, mientras que a Rodrigo Pérez Rodríguez se le responsabilizó por posesión de marihuana con fines de comercio.

La FGR también mencionó a Francisco Javier Barlón Santos, alias “El Patillas”, como otro de los presuntos integrantes relacionados con “La Barredora”.