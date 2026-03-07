La SEP confirmó la suspensión de clases el lunes 16 de marzo de 2026 en México. Conoce el motivo del descanso y qué estudiantes no tendrán actividades

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México tendrán un nuevo periodo de descanso durante marzo de 2026, según lo establecido en el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta pausa académica se genera por la combinación de actividades administrativas escolares y una conmemoración oficial marcada por la ley, lo que dará paso al segundo megapuente escolar del año para alumnos de educación básica.

Lunes 16 de marzo no habrá clases por el natalicio de Benito Juárez

La SEP confirmó que el lunes 16 de marzo de 2026 no habrá clases en escuelas de educación básica debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una de las fechas cívicas más relevantes del calendario nacional.

Aunque el nacimiento del expresidente se recuerda cada 21 de marzo, la legislación mexicana establece que el descanso obligatorio se recorra al tercer lunes del mes para generar un fin de semana largo.

Suspensión aplica para escuelas públicas y privadas

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, esta suspensión aplica para todas las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El natalicio de Benito Juárez forma parte de los días festivos oficiales en México, por lo que cada año se otorga un descanso obligatorio durante el mes de marzo.

Viernes 13 de marzo también se suspenden clases

Antes del día festivo, los estudiantes también tendrán otro día sin actividades. El viernes 13 de marzo de 2026 se suspenderán las clases debido a una jornada de Consejo Técnico Escolar y registro de calificaciones.

Durante esta fecha, docentes y directivos realizan actividades administrativas, enfocadas en la evaluación del desempeño académico de los alumnos.

Te puede interesar:

Qué se hace en el Consejo Técnico Escolar

Las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) son espacios donde maestros y directivos analizan el desempeño académico de los estudiantes y definen estrategias para mejorar el aprendizaje.

Además, durante estas jornadas se lleva a cabo la captura y revisión de calificaciones en los sistemas escolares, motivo por el cual no se realizan clases en las aulas.

Así queda el megapuente escolar de marzo

La combinación del Consejo Técnico Escolar y el día festivo oficial generará un megapuente de cuatro días consecutivos sin clases para los alumnos de educación básica. Las fechas quedan de la siguiente forma:

Viernes 13 de marzo: suspensión por registro de calificaciones.

suspensión por registro de calificaciones. Sábado 14 de marzo: fin de semana.

fin de semana. Domingo 15 de marzo: fin de semana.

fin de semana. Lunes 16 de marzo: descanso oficial por el natalicio de Benito Juárez.

Tras este periodo, los estudiantes regresarán a las aulas el martes 17 de marzo de 2026.