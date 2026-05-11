SEP abre revisión del calendario escolar tras críticas: Sheinbaum

La mandataria informó que el calendario de la SEP fue aprobado por unanimidad, pero será revisado tras críticas para mantener seis semanas de vacaciones

Luego de defender el calendario escolar anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al señalar que la propuesta contó con el respaldo unánime de los secretarios de educación de las 31 entidades y la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la decisión no surgió de una determinación unilateral de Mario Delgado.

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“El calendario escolar que anunció el secretario de Educación fue aprobado por unanimidad por los secretarios de educación de las 31 entidades y la Ciudad de México”, afirmó Claudia Sheinbaum, quien sostuvo que varios gobernadores expresaron desacuerdo después de esa votación, declaró durante la conferencia matutina.

Sheinbaum afirmó que varios gobernadores expresaron desacuerdo después de que sus secretarios avalaron el planteamiento. Dijo que el cambio respondió a peticiones de maestros y padres de familia. Atribuyó parte de la reacción pública a una campaña política contra el titular de Educación, aunque reconoció inquietudes legítimas sobre el periodo vacacional.

La presidenta informó que el gobierno federal planteó conservar seis semanas de vacaciones escolares, como ha ocurrido de forma habitual. Señaló que el consejo en el que participan autoridades educativas estatales se reuniría para revisar el tema y construir una salida por consenso. Indicó que la meta es ajustar el calendario sin romper el acuerdo institucional.

La mandataria confirmó que el calendario aplica también para escuelas particulares incorporadas al sistema educativo nacional, porque dependen del reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública. Explicó que existen excepciones regionales sujetas a autorización federal, como ajustes por altas temperaturas o modificaciones locales específicas.

Como ejemplo, mencionó entidades que alteran el calendario por circunstancias particulares. Citó el caso de Aguascalientes por su feria anual y explicó que algunas entidades pueden mover fechas por condiciones climáticas extremas. También incluyó factores vinculados con la Copa Mundial de Futbol, como presión turística y afectaciones logísticas en ciudades sede.

Sheinbaum sostuvo que la revisión busca atender preocupaciones sin romper la coordinación entre federación y estados. El ajuste se discutirá con criterios operativos y educativos. La definición final dependerá del consenso entre autoridades educativas, con el objetivo de mantener certidumbre para escuelas, docentes y familias.

La mandataria reconoció que la reacción pública obligó a reabrir la discusión y escuchar nuevas posiciones antes de fijar el calendario definitivo. Señaló que el objetivo es preservar un acuerdo entre federación y estados que dé certidumbre operativa a escuelas y familias.