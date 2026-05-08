La propuesta para adelantar vacaciones escolares por el Mundial de 2026 surgió de secretarios estatales de Educación y docentes, pero la SEP aún no define el calendario final, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum

El ajuste al calendario escolar para modificar el periodo vacacional por el Mundial de futbol de 2026 sigue en evaluación y aún no constituye una decisión definitiva del gobierno federal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria explicó que la propuesta presentada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, surgió de reuniones con autoridades educativas estatales y solicitudes del magisterio.

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Precisó que la iniciativa no responde a una decisión unilateral de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino a una petición planteada por secretarios de Educación de distintas entidades. Según explicó, la propuesta plantea adelantar vacaciones en el contexto del Mundial que tendrá a México como una de sus sedes, aunque insistió en que el calendario completo todavía no está definido.

“Es una propuesta, la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República”, afirmó la presidenta. Añadió que también existieron solicitudes de docentes para revisar el calendario. Indicó que cualquier modificación debe mantener equilibrio con el cumplimiento del número de días de clase y con las necesidades pedagógicas del sistema educativo nacional.

La mandataria reconoció el interés social que genera el torneo internacional y señaló que el futbol forma parte de la vida pública del país. Sin embargo, sostuvo que el diseño del calendario escolar debe priorizar el derecho a la educación y garantizar que niñas, niños y adolescentes no pierdan clases por ajustes administrativos asociados al evento deportivo.

La SEP deberá presentar el calendario definitivo una vez concluya la revisión con autoridades educativas estatales. Por ahora, el gobierno federal mantiene el ajuste como propuesta en análisis y no como medida aprobada para el ciclo escolar correspondiente al Mundial de 2026.