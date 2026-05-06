La SEP aclara si habrá suspensión de clases el 10 de mayo por el Día de las Madres 2026. Consulta qué dice el calendario escolar en México

A unas horas del regreso a clases de los alumnos de educación básica, muchos padres de familia se preguntan si la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará cambios en el calendario escolar con motivo del Día de las Madres, una de las fechas más importantes en México.

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El 10 de mayo no suspende clases según la SEP

De acuerdo con el calendario escolar oficial del ciclo 2025-2026, el 10 de mayo no está considerado como día de suspensión de actividades, por lo que no habrá modificaciones en las clases por esta celebración.

Además, este 2026 el Día de las Madres cae en domingo, lo que refuerza que no habrá afectaciones al calendario escolar, ya que no es un día hábil para las escuelas.

Clases normales para alumnos de educación básica

Por lo tanto, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir con normalidad a clases en los días previos y posteriores, sin que exista un descanso oficial relacionado con esta fecha.

Sin embargo, algunas instituciones educativas suelen organizar festivales o celebraciones del Día de las Madres, por lo que cada plantel decidirá cuándo llevar a cabo estos eventos, sin que esto implique la suspensión oficial de clases.

Próximo puente escolar en mayo

El siguiente descanso para los alumnos será el 29 de mayo, debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), donde los docentes llevan a cabo actividades internas.

Con ello, los estudiantes tendrán un puente largo, ya que no asistirán a clases el 29 de mayo, retomando actividades el 1 de junio, conforme a lo establecido por la SEP en su calendario oficial.