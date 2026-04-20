SEP reporta 10 millones de estudiantes atendidos con diagnóstico de obesidad, caries y visión

El diagnóstico detectó obesidad, caries y problemas visuales. El programa entrega atención gratuita y reportes médicos a familias.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que la estrategia nacional de salud escolar alcanzó a casi 10 millones de estudiantes en 79 mil escuelas del país con brigadas que aplicaron revisiones médicas en nivel básico para generar expedientes clínicos y dar seguimiento anual.

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La intervención incluyó medición de peso, talla, salud visual y salud bucal, además de promoción de hábitos saludables. El funcionario reportó cobertura de 88.5% de la matrícula nacional y la integración de 9.8 millones de expedientes digitales de salud infantil.

El diagnóstico nacional identificó que 4 de cada 10 estudiantes presentan sobrepeso u obesidad, 1 de cada 10 tiene bajo peso y 6 de cada 10 registran caries. También detectó problemas de agudeza visual en 4 de cada 10 menores.

Las autoridades informaron que más del 50% de los niños no había acudido a consulta dental. El programa establece atención gratuita, con orientación nutricional, servicios odontológicos y entrega de lentes sin costo en aproximadamente una semana.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuye más de 8 millones de reportes médicos impresos a padres y madres. Incluyen resultados individuales, recomendaciones, ubicación de clínicas, horarios y rutas de seguimiento.

El sistema integra una plataforma digital con información sobre servicios y materiales para promover estilos de vida saludable. Delgado indicó que el programa busca consolidar un registro continuo de salud escolar y fortalecer la prevención desde el entorno educativo.

Se reportó que 8 entidades lograron cobertura total y más del 90% de estudiantes valorados: Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. En otros estados continúa una segunda fase de evaluación.

El programa enfrenta un límite por la autorización familiar, ya que la revisión requiere consentimiento por escrito, lo que impide llegar al 100%, aunque mantiene niveles superiores al 80% en la mayoría del país.

La estrategia incorpora materiales de apoyo para familias, como recetarios, guías de activación física y contenidos digitales, además de un portal para consulta de resultados y seguimiento médico.