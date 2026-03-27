Será decisión de las comisiones si se abren foros para el Plan B

Asegura Ricardo Monreal que se van a cumplir los plazos legales para la dictaminación de la minuta del Senado

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que será decisión de los diputados de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral determinar si abren foros para la discusión del Plan de la Reforma Electoral, que será votada el 8 de abril.

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Explicó que la minuta que reforma los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución en materia electoral fue turnada a las comisiones, las cuales serán las encargadas de estudiarla y resolverla conforme a las circunstancias, al derecho y a las exigencias del pueblo de México.

“No quiero pronunciarme porque son celosas las comisiones. Prefiero que ellos emitan opiniones. No soy miembro de la comisión, de ninguna de las dos, y espero que ellos decidan”, precisó.

En entrevista, detalló que se otorgará el plazo normal para la dictaminación, de cinco días, para que las comisiones puedan escuchar a quien quieran, pero es un asunto que ellos deben valorar.

Asimismo, Monreal Ávila acotó que en este periodo 2024-2026 se han aprobado 23 decretos que contienen aproximadamente entre 44 y 46 artículos de la Constitución, lo que representa cerca del 30% de los artículos de la Carta Magna.

En este sentido, puntualizó que estas reformas han sido en beneficio de la ciudadanía, “por eso las hemos aprobado de manera amplia”.

Detalló que entre ellas se encuentran las de pueblos indígenas, el reconocimiento de derechos de comunidades originarias, seguridad pública, Guardia Nacional, maíz nativo y la parte fundamental de la Guardia Nacional.

Asimismo, informó que este viernes concluye la inscripción de aspirantes al proceso de selección de las tres personas que ocuparán las consejerías electorales del consejo general del Instituto Nacional Electoral, y para ello ya se instaló el Comité Técnico de Evaluación que revisará los perfiles.

Explicó que el Comité de Evaluación lo integran cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, quienes surgen de una convocatoria que la ley establece.

Subrayó que el trabajo del comité evaluador es muy pesado, porque tendrán que laborar en Semana Santa para hacer evaluaciones, exámenes y revisar ensayos de las y los aspirantes.