‘Será una locura’

LA SEGUNDA CARRERA DE LA TEMPORADA DE F1

El GP de Arabia Saudita, especial para Red Bull

MADRID, España.- El neerlandés Max Verstappen y el mexicano Checo Pérez llegan este fin de semana a un gran premio, el de Arabia Saudí, que será de récords para su equipo, pues cumplirán el 327 gran premio como equipo y en el “top ten” de los constructores más longevos de la historia de la Fórmula 1, a pesar de que el equipo sólo debutó en 2005 y su principal patrocinador Red Bull cumplirá el 1 de abril el trigésimo quinto aniversario de la venta de su primera lata en Austria, en 1987.

Además, en Jeddah cumplirá 51 años el piloto británico de Red Bull, David Coulthard, que anotó los primeros puntos del equipo en el 2005 en Australia 2005, lideró su primera vuelta ese mismo año en el mítico circuito alemán de Nürburgring y consiguió su primer podio una temporada más tarde en Mónaco 2006.

El neerlandés Verstappen, vigente campeón del mundo de Fórmula Uno, reconoció que “el fin de semana pasado fue duro para todos nosotros, ganamos y perdimos como equipo y volveremos más fuertes esta semana pues tenemos un buen paquete y fuimos competitivos en Baréin, así que hay cosas positivas que sacar del fin de semana, y tenemos una temporada muy larga por delante, sólo fue la primera carrera”.

“En Arabia Saudí, la pista es todavía muy nueva para nosotros, el año pasado la humedad fue un reto y han hecho algunos pequeños ajustes en la visibilidad en el sector uno, así que tengo curiosidad por ver cómo va a ser esta vez pues es un trazado muy rápido, con rectas de alta velocidad, y este año los coches son ligeramente más pesados, así que va a ser muy interesante ver cómo se comportan”, comentó Verstappen en la nota de prensa de su equipo.

Su compañero de equipo, el mexicano Checo Pérez, dijo tener ganas de volver a subirse al coche este fin de semana después de Baréin, “que fue difícil” y se quedó “a una vuelta de empezar la temporada en el podio”, pero afirmó que confía en el equipo y trabajarán “juntos para superarlo”.

“Lo positivo es que queda mucha temporada por delante, tenemos un coche rápido y me he sentido muy competitivo, por lo que espero aprovechar ese ritmo y utilizarlo desde la clasificación hasta el domingo en Jeddah”, continuó Pérez, quien recordó en la misma nota que “la carrera de la temporada pasada fue una locura, es un circuito muy exigente y lo será aún más con los nuevos coches. No terminé la carrera en 2021, así que quiero hacer una carrera limpia y mostrar todo el potencial de este coche”.