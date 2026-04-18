Sergio Bueno es sancionado tras polémica con Katia Itzel García

Sergio Bueno fue sancionado con multa y labor social tras su expulsión ante Pumas y una polémica con Katia Itzel García

Después de salir expulsado el fin de semana pasado en el juego ante Pumas, el técnico de Mazatlán, Sergio Bueno recibió su respectiva sanción por parte de la Comisión Disciplinaria. A través de un comunicado se señala que el estratega deberá pagar una multa económica por conducta impropia y no cumplir con los protocolos y reglamento vigente.

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Además de ello, Sergio Bueno deberá pagar horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género. Esto debido a los polémicos comentarios realizados tras su expulsión por Katia Itzel García.

Con esto el timonel de Mazatlán deberá cumplir con su partido de suspensión por lo que no estará en el banquillo cuando su equipo enfrente a Querétaro.