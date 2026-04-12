Sergio Bueno ve la roja ante Pumas y lanza polémica frase contra Katia Itzel García

Sergio Bueno fue expulsado en el Pumas vs Mazatlán por reclamos al arbitraje de Katia Itzel García, en medio de una controversia en la Liga MX

Durante el partido entre Pumas y Mazatlán, el técnico de los Cañoneros, Sergio Bueno, fue expulsado tras reclamarle a la árbitra Katia Itzel García por haber terminado el primer tiempo mientras su equipo generaba una jugada de peligro. La decisión provocó la molestia tanto del entrenador como de los jugadores sinaloenses, quienes consideraron que la acción debía concluir antes del silbatazo.

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Al dirigirse al vestidor, el estratega habría lanzado una frase polémica contra la silbante, misma que fue difundida en redes sociales por la fotógrafa Eloísa Sánchez, lo que generó críticas por su carácter machista y encendió el debate sobre la conducta de los entrenadores en el futbol mexicano.

Tras la tarjeta roja, Sergio Bueno no pudo regresar al banquillo para la segunda parte del encuentro, dejando a su equipo sin dirección desde el área técnica. Hasta el momento, no se ha confirmado si la árbitra reportó el incidente en su informe arbitral, por lo que se desconoce si habrá una sanción adicional por lo ocurrido.