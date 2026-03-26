Sergio Pérez desnuda el verdadero reto de Cadillac más allá de la pista: “Es algo bastante difícil de hacer en Fórmula 1”

El camino del más nuevo equipo de la Fórmula 1 ha comenzado con una mezcla de realismo y esperanza, bajo la mirada analítica del experimentado piloto mexicano.

Checo Pérez tiene claro que, por más que él y su coequipero Valtteri Bottas consigan alentadores resultados en pista, la verdadera lucha de Cadillac está fuera de la pista. El camino del más nuevo equipo de la Fórmula 1 ha comenzado con una mezcla de realismo y esperanza, bajo la mirada analítica del experimentado piloto mexicano.

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Tras un debut complicado en Australia, donde el jalisciense cruzó la meta con tres vueltas de desventaja, el panorama cambió ligeramente en China. En el circuito de Shanghái, la escudería logró la fiabilidad necesaria para terminar la carrera con ambos autos, reduciendo la brecha a solo una vuelta de los líderes.

“China fue muy alentador para todo el equipo al terminar con ambos autos. Ya es un logro bastante importante… pero también vemos que necesitamos desarrollar y superar a nuestros rivales, algo bastante difícil en la Fórmula 1“, dijo previo al Gran Premio de Japón en Suzuka.

Y es que la posición de Cadillac es única y vulnerable: es una escudería formada desde cero, sin el histórico de datos ni la experiencia de equipos con décadas en la parrilla. Para Pérez, esta brecha de infraestructura y experiencia es el principal obstáculo.

“Pero creo que tenemos una buena estructura… y ojalá cuando empecemos a desarrollarnos podamos dar pasos importantes“, añadió el piloto, dejando claro que ya es momento de resultados y ejecución técnica.

En el garaje de Cadillac saben que el desarrollo es la única vía para competir, en un entorno como la Fórmula 1 donde no hay margen para el estancamiento. El equipo necesita evolucionar aerodinámica y mecánicamente mientras compite cada 15 días.

“Ese es el mayor desafío que enfrenta Cadillac como equipo… ahora es el momento en el que todos tenemos que demostrar que podemos hacerlo”, afirmó el tapatío.

A pesar de los desafíos, el balance inicial cumple con lo esperado. Checo mantiene un optimismo moderado, destacando el progreso entre las primeras carreras, aunque sin bajar la exigencia.

“Estamos en el objetivo… pero queremos ver un gran progreso y empezar a cerrar la brecha ahora mismo“, explicó.

Así, la clave para Cadillac será maximizar cada fin de semana, reducir errores mecánicos y mejorar la puesta a punto. El aprendizaje deberá ser rápido y constante si quieren dejar de sobrevivir carreras y empezar a pelear por puntos.

“Creo que hay mucho potencial si maximizamos nuestros fines de semana… si lo logramos, estaremos en una muy buena posición“, concluyó Pérez.