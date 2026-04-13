Servidores públicos deberán dejar el cargo para competir en elecciones: Sheinbaum

La presidenta señaló que no tiene información sobre un posible relevo de Luisa María Alcalde en la dirigencia de Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los servidores públicos deberán dejar su cargo si buscan participar como candidatos en procesos electorales, ya que no es compatible ejercer funciones de gobierno y actividades partidistas de manera simultánea.

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Indicó que la medida aplica para todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y que quienes aspiren a una gubernatura, alcaldía o cargo legislativo deberán separarse de sus funciones antes de iniciar actividades políticas.

Sheinbaum declaró que “no se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato”. Añadió que quienes participen en procesos internos deberán separarse del cargo para hacer trabajo partidista en territorio, sin responsabilidades administrativas.

La mandataria aseveró que este lineamiento busca evitar el uso de recursos públicos en procesos políticos y garantizar equidad en la competencia electoral.

En el contexto interno de Morena, la presidenta indicó que las candidaturas se definirán mediante encuestas en los próximos meses, y que los aspirantes deberán cumplir con la separación del cargo.

Sobre la dirigencia del partido, Sheinbaum señaló que no tiene información sobre un posible relevo de Luisa María Alcalde y que hasta ahora no se ha confirmado ningún cambio en la dirección del partido.

Sheinbaum reiteró que la incorporación de nuevas generaciones forma parte de la continuidad del proyecto político, destacando el crecimiento de cuadros dentro de Morena.

Indicó que la dirigente pertenece a la generación millennial, lo que la ubica dentro de un grupo que ha comenzado a ocupar posiciones clave en la administración pública.

“Es una mujer extraordinaria, muy trabajadora, viene del movimiento, es joven y con mucha convicción”, afirmó la presidenta al describir su perfil.