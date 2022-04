Sesionarán diputados el martes para votar reforma eléctrica; acepta Morena 9 propuestas de la oposición

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad citar a sesionar dos veces el próximo martes, en plena Semana Santa, para votar la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que se le harán algunos cambios.

Sin embargo, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD cerraron filas y advirtieron que no apoyarán este dictamen, porque no se están incluyendo sus propuestas y en los actuales términos no es aceptable.

Mientras el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que aceptarán nueve de las 12 proposiciones de la oposición, entre ellas considerar un derecho humano el acceso a la electricidad, por lo que los convocó a votar a favor de la propuesta con las modificaciones que se le harán.

Acompañado de la dirigencia nacional de su partido y los coordinadores parlamentarios del PT y PVEM, el morenista aseguró que esta iniciativa ha sido ampliamente discutida en el parlamento abierto, foros y asambleas informativas, por lo que convocó a votar a favor del país y de conservar los recursos de los mexicanos.

Así, el martes fueron citados los legisladores a las 10:00 horas para dar publicidad al dictamen de las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales y de inmediato una segunda sesión para discutir y votar la iniciativa, en lo que se prevé será una sesión muy larga.

Por su lado, los integrantes del frente Va por México acusaron que se pretende presionar a diputados de la oposición para conseguir los votos que les permitan avalar esta iniciativa.

El priista Rubén Moreira Valdez subrayó que votarán en contra de la reforma eléctrica, porque no hay disposición para atender las propuestas de manera integral y rechazó que haya división en esa coalición.

“Presentamos una reforma de buena fe que reconoce que al paso del tiempo empresarios han provocado distorsiones, plantea una transformación energética hacia un modelo limpio, seguro y barato; además, tiene un componente de justicia social para que, quienes tiene pocos ingresos, tengan garantizado el abasto de electricidad y también busca fortalecer a la CFE”, sentenció.

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) llamó a no polarizar a la nación y que se discuta esta reforma constitucional a fondo, con tranquilidad y después de las elecciones de este año.

El panista Jorge Romero Herrera reprobó que se amedrente o se convoque a diputados de la oposición a una rebeldía, pues todas y todos los legisladores que conforman esta alianza legislativa, e incluso, algunos de otros grupos parlamentarios, no votarán en contra de la reforma eléctrica por obediencia, lo harán por convicción.

“No aceptamos la imposición de días de sesión en días que no están contemplados en el calendario legislativo y no vamos a permitir que dividan a la coalición pretendiendo forzar o presionar a sus integrantes, sea un diputado, senador o el coordinador de Morena”, apuntó por su lado el perredista Luis Espinosa Cházaro.

POR PATRICIA RAMÍREZ