El Sevilla destituye a Matías Almeyda tras resultados negativos en LaLiga. Conoce las razones del despido y qué pasará con el equipo

El Sevilla FC anunció la salida de Matías Almeyda como director técnico, poniendo fin a su etapa tras una serie de malos resultados en LaLiga. La decisión se hizo oficial a través de un breve comunicado en redes sociales.

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“Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales”, publicó el conjunto andaluz, confirmando así un cambio en el banquillo ante la falta de resultados positivos.

La salida de Almeyda se suma a la de su compatriota Martín Anselmi, quien recientemente fue destituido del Botafogo. El equipo del Brasileirao no logró cumplir sus objetivos, quedando fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores y lejos de la pelea por el título.

Un proyecto que no despegó

Almeyda llegó con la intención de llevar al Sevilla a competir por puestos europeos, pero el equipo nunca encontró regularidad ni buen funcionamiento colectivo. A pesar de un inicio prometedor, las malas rachas terminaron por marcar su destino.

Números discretos en su gestión

Durante su paso por el club, el técnico argentino dirigió 32 partidos oficiales, de los cuales 29 fueron en liga y tres en la Copa del Rey. En este torneo, logró avanzar ante rivales menores, pero fue eliminado en la ronda de 32avos por el Deportivo Alavés.

En LaLiga, el Sevilla se encuentra en la posición 15, con un balance de ocho victorias, siete empates y 14 derrotas. Estos números reflejan una campaña irregular que dejó al equipo lejos de sus aspiraciones iniciales.

La defensa, el gran problema

Uno de los principales factores en la destitución fue el rendimiento defensivo. El Sevilla es la peor defensa del campeonato con 49 goles recibidos, una estadística que terminó por sentenciar el proyecto de Almeyda y obligó a la directiva a tomar la decisión de cambiar de rumbo.