Shakira y Beéle celebran Barranquilla en el videoclip de ‘ALGO TÚ’, grabado en el Carnaval y el río Magdalena

Shakira y Beéle lanzaron el videoclip de ‘ALGO TÚ’, grabado en las calles de Barranquilla con comparsas del Carnaval y el Gran Malecón.

Los cantantes colombianos Shakira y Beéle lanzaron este jueves el videoclip de ‘ALGO TÚ’, que fue grabado en la ciudad caribeña de Barranquilla, de la que ambos artistas son oriundos, informó Sony Music.

LEE ADEMÁS: Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 este jueves 16 de abril?

“El video muestra a Shakira y a Beéle perfectamente sincronizados mientras bailan por las calles de Barranquilla. Uno de los principales escenarios del video es el icónico Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, un sitio emblemático del reconocido Carnaval de la ciudad, rico en arte, cultura, gastronomía e historia“, señaló la disquera en un comunicado.

En la producción, dirigida por Shakira y el español Jaume De Laiguana, también aparecen otros sitios reconocidos de Barranquilla como el Gran Malecón a lo largo del río Magdalena, la rueda de la fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones y Eventos Puerta de Oro.

Igualmente figuran comparsas del Carnaval de Barranquilla, como Rumbón Normalista, Son Kalimba y el Congo Grande de Barranquilla, “lo que aporta una atmósfera festiva y auténtica que conecta la canción con las raíces culturales e identidad de la región“.

Shakira y Beéle también publicarán el viernes un EP con tres versiones, incluidas dos nuevas con el sudafricano Shimza y la española Indira Paganotto.

Esta es la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, tras trabajar juntos en 2025 en la versión ‘Hips Don’t Lie’ junto a Ed Sheeran. En febrero pasado, Shakira tatuó a Beéle cuando estaban grabando el video en Barranquilla.

El video estuvo acompañado de la frase ‘coletera para toda la vida’, en referencia al término ‘coleto’, que anteriormente tenía una connotación negativa al referirse a una persona de mal vestir y sumida en los vicios, pero ha sido resignificada en el contexto de la música urbana para describir a alguien auténtico, popular y emprendedor.

En otro video divulgado por Beéle, ambos aparecen sobre el capó de un antiguo autobús. Él, con una gorra en la cual se lee ‘la coletica nos hará libres’, le dice a Shakira: “Estoy aquí con mi coletica”, mientras ella se maquilla y saluda a la cámara.