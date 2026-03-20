La presidenta destacó la actualización del acuerdo con la Unión Europea, el interés de empresas alemanas en invertir y la cooperación científica.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Cancún, Quintana Roo, se centró en la relación comercial y económica entre ambos países, en el contexto de la próxima actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea prevista para mayo.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que empresas alemanas mantienen interés en ampliar su presencia en México, donde operan cerca de dos mil compañías, lo que refuerza la posición del país como socio estratégico en América Latina. En ese marco, indicó que la conversación incluyó perspectivas de inversión y cooperación económica a mediano plazo.

El diálogo se dio sobre temas de cooperación científica, cultural y tecnológica, considerados prioritarios en la relación bilateral. Sheinbaum subrayó que ambos gobiernos coincidieron en la relevancia de impulsar la innovación y el desarrollo conjunto en estos campos.

En el ámbito internacional, la presidenta explicó que se abordó la situación global y la necesidad de promover la paz en los conflictos armados. “Hablamos también de la situación internacional y de cómo es fundamental buscar la paz en el mundo“, expuso al referirse al encuentro con el mandatario alemán.

“Un hombre de mucha experiencia internacional, ha sido parte de distintos grupos para construir paz en Europa y en el mundo entero. Tiene ya prácticamente 10 años de ser presidente de Alemania“, expresó.

La reunión incluyó una invitación del presidente Steinmeier para que Sheinbaum visite Alemania, posibilidad que la mandataria indicó que analizará. Añadió que el encuentro permitió fortalecer el diálogo político entre ambas naciones.

Sheinbaum se refirió a acuerdos con el sector financiero en México, entre ellos el impulso a los pagos digitales mediante plataformas como CoDi y Dimo, con el objetivo de reducir el uso de efectivo y eliminar comisiones para usuarios.

Asimismo, destacó el compromiso de la banca para aumentar el financiamiento del 38 por ciento al 48 por ciento del PIB hacia 2030, lo que implicaría una mayor disponibilidad de crédito para pequeñas y medianas empresas.