La presidenta afirmó que, a pesar de que existen dictámenes que indican que no hay riesgo, se atenderán las peticiones de los padres de familia

Aunque hay dictámenes que señalan que las escuelas que están en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas no están en riesgo, se están buscando opciones para reubicar, si es posible algunas escuelas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Le pedí a Pemex que ayudaran a reubicar la escuela porque los padres y madres de familia están solicitando y siempre tienen un pendiente de estar tan cerca de la refinería; entonces estamos viendo cómo se apoya para reubicar la escuela aun cuando hay todos los dictámenes que no están en riesgo; ellos hablaban principalmente de contaminación del aire“, dijo en la conferencia de prensa matutina.

Las escuelas que han pedido su reubicación son el preescolar Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro, pero la presidenta insistió en que no se encuentran en riesgo por su cercanía con la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, pero pidió a Pemex apoyar su reubicación.

Esta es una solicitud que madres y padres de familia mantienen desde hace siete años y que tras el incendio registrado se reanudaron.

Explicó que el incendio tuvo lugar en la parte exterior de la refinería Dos Bocas hacia el puerto, hacia la Asipona y que, debido a la pérdida de vidas humanas, la Fiscalía General de la República va a hacer la investigación.

Explicó que la Fiscalía General de la República ya está haciendo el peritaje de lo que pasó en el incendio de la refinería y Pemex también hace un peritaje técnico para determinar las causas de este incendio, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, confirmó que fueron cinco las personas muertas, una trabajadora de Pemex y otras cuatro de otra empresa y precisó que ya se está apoyando a las familias de los fallecidos.