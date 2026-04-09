Sheinbaum abre opción de revocación para jueces

La presidenta planteó revisar una reforma constitucional para incluir la revocación de mandato en el Poder Judicial, en un debate sobre control ciudadano vs autonomía judicial.

Luego de la reforma que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de incluir la revocación de mandato en el Poder Judicial mediante un cambio constitucional.

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Actualmente, este mecanismo solo aplica para el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 35 de la Constitución, que permite la revocación mediante participación ciudadana y recolección de firmas.

La mandataria aclaró que la revocación no existe para el Poder Judicial, y que cualquier cambio requeriría una iniciativa constitucional desde el Congreso.

Sheinbaum consideró válida la propuesta de incluir este mecanismo para jueces, aunque señaló que no enviará una iniciativa por ahora.

Indicó que el Tribunal de Disciplina Judicial es actualmente el principal mecanismo de supervisión, sustituyendo al Consejo de la Judicatura Federal, con facultades para evaluar y sancionar a jueces.

La presidenta subrayó que este órgano debe transparentar reglas y sanciones para fortalecer su credibilidad, y que las denuncias ciudadanas son el canal institucional para cuestionar decisiones judiciales.

El artículo 35 establece que la revocación presidencial requiere el apoyo de al menos el 3% de la lista nominal en 16 entidades, lo que marca el estándar actual del mecanismo.

El nuevo modelo abre el debate sobre mecanismos de control para juzgadores, frente a la necesidad de mantener la independencia del Poder Judicial.

La discusión se centra en el equilibrio entre participación ciudadana y autonomía judicial, clave en el rediseño del sistema institucional.