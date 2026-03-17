Sheinbaum abre puerta a que México reciba partidos de Irán

México podría albergar encuentros del Mundial 2026 si la FIFA lo determina, en medio de tensiones con Estados Unidos y cuestionamientos de Irán sobre garantías de seguridad para su selección

México está en disposición de recibir partidos de la selección de Irán durante la fase de grupos del Mundial 2026, en caso de que la FIFA considere viable trasladar encuentros originalmente programados en Estados Unidos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La mandataria explicó que la decisión dependerá de la evaluación del organismo rector del futbol internacional, al subrayar que la organización del torneo recae en la FIFA y que cualquier ajuste logístico deberá apegarse a sus lineamientos.

Desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo indicó que México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países, por lo que no existe impedimento político para albergar partidos de Irán si se cumplen las condiciones técnicas y de seguridad requeridas.

El planteamiento surgió luego de que la representación diplomática iraní en México expresó que la seguridad de su selección no está garantizada en territorio estadounidense, lo que abrió la posibilidad de trasladar sus encuentros a otra sede dentro del mismo torneo.

Autoridades iraníes señalaron que, ante declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre riesgos para la integridad de su equipo, la delegación consideró inviable viajar a ese país bajo dichas condiciones.

La embajada de Irán en México informó que ya se entablaron conversaciones con la FIFA para analizar la opción de que los partidos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto se disputen en México, como alternativa para preservar la participación iraní.

El gobierno iraní enfatizó que la responsabilidad de garantizar la seguridad corresponde a los países anfitriones, por lo que cuestionó la viabilidad de disputar encuentros en Estados Unidos si existen dudas públicas sobre las condiciones de protección.

En opinión del gobierno iraní, la Copa del Mundo es un certamen internacional regulado por la FIFA y no por decisiones unilaterales de un país, al tiempo que defendieron el derecho de su selección a competir tras su clasificación.

La selección iraní sostuvo que ningún país anfitrión puede excluirla del torneo, mientras advirtió que cualquier intento de impedir su participación carecería de sustento deportivo dentro del reglamento del organismo internacional.

El Mundial de 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, enfrenta así un escenario de incertidumbre a menos de 100 días de su inicio, ante la posibilidad de ajustes en la distribución de partidos en función de factores geopolíticos.