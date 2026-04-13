Sheinbaum aclara incidente con manifestantes en Puebla

La presidenta negó haber regañado a manifestantes y detalló que la intervención ocurrió tras interrupciones, empujones y desacato a acuerdos previos para dialogar al finalizar

Al explicar el incidente ocurrido en Puebla durante un acto de entrega de viviendas, donde un grupo de manifestantes interrumpió el acto con consignas contra un proyecto de economía circular, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene una política de atención directa y diálogo.

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Desde Palacio Nacional, indicó que los manifestantes habían sido informados previamente de que serían atendidos al finalizar la ceremonia, pero decidieron interrumpir con gritos y empujones. Señaló que sometió a votación continuar la actividad y dialogar después, lo que permitió restablecer el orden y concluir la entrega de viviendas.

“Les dije: a ver, quiénes están de acuerdo en que termine el evento y después los reciba. Entonces todos dijeron que al final del evento”, afirmó. Añadió que posteriormente acudió a dialogar con ellos, aunque enfrentó dificultades para explicar el proyecto: “No me dejaban hablar, entonces levanté la voz para que me escucharan, pero de ninguna manera estaba regañando”.

El proyecto en cuestión busca sustituir un basurero a cielo abierto por instalaciones de reciclaje, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales en la zona. La presidenta indicó que se llevarán a cabo asambleas con la comunidad para definir la implementación del polo de economía circular.

Tras finalizar el acto, Sheinbaum acudió a dialogar con los manifestantes, acompañada del gobernador Alejandro Armenta. Señaló que durante el encuentro intentó explicar el proyecto, aunque enfrentó interrupciones constantes. “No me dejaban hablar”, dijo, y precisó que elevó la voz para poder comunicarse.

La presidenta rechazó la versión de que haya regañado a los manifestantes y atribuyó esa interpretación a algunos medios. Indicó que el objetivo del proyecto es sustituir un basurero a cielo abierto por plantas recicladoras y anunció que se llevarán a cabo asambleas para definir su implementación con la comunidad.