Sheinbaum acota relación con la ONU en desapariciones y prioriza al Alto Comisionado

Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no trabajará con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, pues la relación se mantendrá con el Alto Comisionado

La presidenta Claudia Sheinbaum acotó la relación del gobierno federal con organismos de Naciones Unidas en materia de desapariciones al descartar coordinación con el Comité contra la Desaparición Forzada.

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“No, eso es distinto. Nosotros nos vamos a coordinar con el alto comisionado para derechos humanos de Naciones Unidas”, afirmó la mandataria al referirse a la interlocución internacional.

La presidenta indicó que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores mantienen una agenda de colaboración con instancias de Naciones Unidas, pero estableció que el canal de trabajo en este tema será el Alto Comisionado y no el comité que emitió el informe.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno mantiene coordinación con organismos internacionales en distintos ámbitos, pero diferenció el papel de cada instancia dentro del sistema de Naciones Unidas. “Somos un gobierno que respeta los derechos humanos”, señaló.

La mandataria afirmó que la atención a desapariciones incluye trabajo con comisiones de búsqueda, autoridades federales y estatales, así como acompañamiento a familiares de víctimas. Indicó que estas acciones se desarrollan de manera permanente.

El pronunciamiento ocurre en el contexto del diferendo por el informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre México, que generó cuestionamientos desde el gobierno federal.

La postura del Ejecutivo define el alcance de la interlocución internacional en este tema, al concentrar la cooperación en el Alto Comisionado y acotar el vínculo con otros órganos del sistema de Naciones Unidas.

Sheinbaum señaló que la coordinación con organismos internacionales se mantiene dentro de un marco institucional definido por el gobierno federal, con participación de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores en la interlocución con instancias del sistema de Naciones Unidas.

La presidenta indicó que el trabajo en materia de desapariciones incluye la intervención de comisiones de búsqueda, fiscalías y dependencias federales, así como la coordinación con autoridades estatales para la localización de personas y el seguimiento de casos.

El posicionamiento delimita los canales de cooperación internacional en este tema y fija un criterio de interlocución institucional, al concentrar la relación en el Alto Comisionado y excluir al comité que emitió el informe.