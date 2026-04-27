Sheinbaum activa hospital en Tula y corrige desabasto de medicamentos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el inicio de operaciones parciales del hospital del IMSS en Tula, Hidalgo, y ordenó corregir el desabasto de medicamentos detectado durante su gira en la entidad.

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“Una parte del hospital, sobre todo la consulta externa, ya inició operaciones… en el transcurso del año ya va a operar con todos los servicios”, declaró la mandataria sobre la apertura progresiva de la unidad médica.

El hospital se ubica en Tula, en un terreno donde se proyectó una refinería que no se concluyó, y operará como hospital regional de especialidades para atender la demanda médica en la zona.

Refirió que, durante su recorrido por Hidalgo, recibió reportes de pacientes sobre falta de medicamentos en centros de salud, en particular de un fármaco para la presión arterial.

“Hay desabasto de un medicamento… le pedí a Birmex que esta semana mande ese medicamento y los que faltan”, señaló.

El gobierno federal instruyó reactivar las rutas de distribución para cubrir el faltante estimado en 20 por ciento en unidades médicas del estado, con prioridad en comunidades rurales.

Sheinbaum explicó que la dispersión poblacional en Hidalgo, con miles de comunidades de baja densidad, complica la logística de abasto de medicamentos y servicios de salud.

La operación del hospital en Tula y el ajuste en la distribución buscan ampliar la cobertura sanitaria en la entidad y garantizar el suministro completo en centros de salud.