Sheinbaum activará denuncia digital por difusión de imágenes no consentidas

Advierte que denunciará la difusión de imágenes no consentidas derivadas del acoso que sufrió en noviembre en el Centro Histórico; busca mostrar cómo cualquier víctima puede activar esas herramientas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará una denuncia dentro de plataformas digitales por la difusión de imágenes no consentidas relacionadas con el acoso que sufrió en noviembre pasado mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante la explicación del mecanismo, la mandataria indicó que su decisión busca demostrar el funcionamiento de los instrumentos de denuncia disponibles para las víctimas de violencia digital. “Lo hice para el acoso, el abuso per se. Esta persona sigue detenida, pero puedo ser la primera en utilizar este mecanismo de denuncia”, afirmó.

Sheinbaum explicó que el procedimiento consiste en utilizar los sistemas de reporte de las propias plataformas para señalar cuentas donde circulen imágenes o contenidos difundidos sin consentimiento. Tras la notificación, las empresas aplican sus protocolos internos, que pueden incluir el retiro del material, advertencias sobre el contenido o revisiones adicionales.

“Es decir, a través de los propios mecanismos de denuncia de las plataformas uno puede decir: en esta cuenta hay una imagen que no ha sido consensuada por mí, donde hay casos de violencia contra mí”, explicó.

La presidenta recordó que la difusión de imágenes íntimas sin autorización ya está tipificada como delito en gran parte del país gracias a la llamada Ley Olimpia, impulsada por la activista Olimpia Coral Melo.

Ese marco jurídico surgió tras la difusión de un video íntimo de la activista sin su autorización, situación que derivó en una campaña nacional para reconocer la violencia digital como delito penal en diversas entidades de la República.

La mandataria señaló que, aunque las víctimas cuentan con la vía penal para denunciar estos hechos, uno de los principales problemas es que el material denunciado puede continuar circulando en internet mientras se desarrollan los procesos legales.

“El problema es que la imagen puede seguir en las plataformas. Entonces, a través de estos mecanismos de prevención y denuncia dentro de la plataforma, la idea es que se pueda seguir colaborando para que se baje la imagen o se coloque algún aviso”, explicó.

El gobierno federal considera que los nuevos acuerdos con empresas tecnológicas buscan complementar el marco penal vigente con herramientas de intervención directa en el entorno digital, particularmente en casos de violencia sexual difundida en redes sociales.

La mandataria sostuvo que su participación pretende visibilizar el procedimiento y respaldar a las víctimas de violencia digital, especialmente mujeres. “No se trata de la presidenta, se trata de todas las mujeres que son víctimas de violencia en las redes”, señaló.