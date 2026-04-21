Sheinbaum acuerda con Japón ampliar inversión y cooperación bilateral

La presidenta sostuvo una conversación con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, para fortalecer la relación económica y ambiental entre ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, para fortalecer la relación bilateral en inversión, comercio y cooperación entre ambos países. El diálogo ocurrió la tarde del lunes como parte de la agenda internacional del gobierno mexicano.

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A través de sus redes sociales, Sheinbaum informó que el intercambio incluyó el reconocimiento al papel de la Agencia de Cooperación de Japón en proyectos ambientales en México, especialmente en saneamiento de ríos y control de contaminación atmosférica. La mandataria planteó ampliar la cooperación técnica a nuevas áreas estratégicas.

Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación. Agradecí el apoyo de su Agencia… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026

“Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación”, señaló. Además, agradeció el apoyo japonés en materia ambiental y propuso extender la colaboración a otros temas de interés común.

La mandataria mexicana ubicó la relación con Japón como estratégica dentro de su política económica internacional. México mantiene un flujo constante de inversión japonesa, con presencia en sectores como automotriz, electrónico y manufactura avanzada.

Actualmente, más de mil 600 empresas japonesas operan en México, generando alrededor de 350 mil empleos directos. Esta presencia posiciona a Japón como uno de los principales inversionistas en el país y un socio clave en las cadenas productivas globales.

Ambos gobiernos acordaron mantener el trabajo conjunto para consolidar la relación estratégica. El diálogo se enmarca en los esfuerzos por fortalecer vínculos económicos y ampliar la cooperación bilateral en sectores prioritarios.