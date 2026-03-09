Sheinbaum acusa a Fernández Menéndez de difundir rumor falso sobre AMLO

La presidenta negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya ingresado al hospital militar. La mandataria calificó la información como falsa y acusó irresponsabilidad periodística

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al periodista Jorge Fernández Menéndez de difundir información falsa sobre la salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que circulara la versión de un supuesto ingreso del exmandatario a un hospital militar, hecho que la mandataria desmintió y calificó como una irresponsabilidad.

El comunicador divulgó la versión sin contar con fuentes verificables, dijo y cuestionó la conducta de quien se presenta como periodista. “Jorge Fernández Menéndez fue quien estuvo difundiendo que el presidente López Obrador había entrado al hospital militar. ¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso”, declaró.

La mandataria sostuvo que la difusión de ese rumor representa un ejemplo de prácticas que, a su juicio, vulneran la responsabilidad informativa. “¿Cómo es posible que alguien que se dice periodista, que dice estar comprometido con la verdad, difunda una noticia de este tipo?”, expresó al referirse al señalamiento sobre la supuesta hospitalización.

Sheinbaum calificó la publicación como “absolutamente falsa” y afirmó que, cuando la desinformación proviene de cuentas anónimas en redes sociales, el impacto puede ser distinto, pero consideró más grave que versiones sin sustento se difundan desde espacios periodísticos con mayor alcance.

“Porque una cosa es una cuenta falsa manejada por alguien que está en contra, que también está mal, pero otra cosa es un periodista que acaba de publicar un libro y difunde una noticia absolutamente falsa. Por lo menos es irresponsable”, sostuvo la mandataria al insistir en la falta de sustento de la información.

La presidenta también advirtió que la circulación de este tipo de contenidos forma parte de campañas de desinformación que, afirmó, buscan afectar la imagen de México. Señaló que la difusión de rumores o imágenes sin contexto puede influir en la percepción internacional sobre la situación del país.

Como ejemplo, mencionó que tras hechos recientes relacionados con la delincuencia organizada en Jalisco circularon imágenes falsas que fueron replicadas por algunas cuentas y comunicadores. Según explicó, ese tipo de contenidos generó cuestionamientos en el extranjero sobre lo que ocurría en México.

“¿Qué objetivo tiene difundir una imagen falsa? Pues dañar al país”, señaló la mandataria, al sostener que la propagación de versiones sin verificación no solo afecta a personas o autoridades, sino también a la percepción internacional sobre México.