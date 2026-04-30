Afirmó que sectores de oposición utilizan las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa para posicionamientos políticos y reiteró que el proceso debe basarse en pruebas

Las reacciones políticas internas ante las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se dividen entre respaldo a la soberanía y uso político del caso, describió la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“La oposición se cuelga de lo que viene del exterior para tener un argumento contra el gobierno”, declaró la mandataria al referirse a los posicionamientos de actores políticos y comentaristas.

La presidenta indicó que en redes sociales y en el espacio público se han expresado posturas de respaldo a la defensa de la soberanía nacional, así como críticas que avalan la actuación de autoridades extranjeras en el caso.

Sostuvo que los posicionamientos opositores no presentan propuestas y se centran en cuestionamientos al gobierno, en contraste con la postura oficial que condiciona cualquier acción a pruebas y al respeto del marco legal mexicano.

“No vamos a proteger a nadie, pero todo debe basarse en pruebas y en el Estado de derecho”, reiteró Claudia Sheinbaum.

La mandataria también planteó que el debate interno incluye el tema de la injerencia, al señalar que una acción similar de México contra funcionarios de otro país generaría rechazo.

El gobierno afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe conducir la investigación con base en pruebas, mientras se mantiene la defensa de la soberanía frente a decisiones externas.

Las reacciones políticas internas se mantienen activas en torno al caso, con posiciones encontradas sobre la actuación de autoridades extranjeras y el papel de las instituciones mexicanas en el proceso.

La mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canaliza la información a la Fiscalía General de la República, que evalúa las pruebas y determina su validez conforme al sistema penal mexicano.

“No vamos a proteger a nadie, pero tampoco se puede actuar sin pruebas”, sostuvo.

Señaló que la solicitud contra un funcionario en funciones no tiene precedente y advirtió sobre la soberanía nacional frente a decisiones de autoridades extranjeras.