Sheinbaum acusa a Romero de liderar “cártel inmobiliario”

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a críticas de Jorge Romero Herrera sobre el caso de Rubén Rocha Moya y afirmó que el dirigente panista encabezó el llamado “cártel inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez durante gobiernos panistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos de Jorge Romero Herrera sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria afirmó que el dirigente panista encabezó el llamado “cártel inmobiliario” vinculado con presuntas irregularidades en desarrollos urbanos de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

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La confrontación ocurrió después de que Romero criticó la postura del gobierno federal frente a la situación de seguridad en Sinaloa y el respaldo político hacia Rubén Rocha Moya. Claudia Sheinbaum respondió que el dirigente del PAN carece de autoridad para emitir acusaciones por los antecedentes de administraciones panistas en Benito Juárez.

La presidenta señaló que distintas investigaciones y procesos judiciales documentaron presuntas redes de corrupción inmobiliaria en la alcaldía gobernada durante años por funcionarios del PAN. Claudia Sheinbaum afirmó que Jorge Romero formó parte de esa estructura política y lo identificó como líder del grupo señalado por autoridades capitalinas.

El caso conocido como “cártel inmobiliario” surgió a partir de investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre autorizaciones irregulares, construcciones fuera de norma y posibles beneficios económicos vinculados con servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios en Benito Juárez. Exfuncionarios de la alcaldía enfrentaron procesos judiciales relacionados con esas indagatorias.

Romero ha rechazado en distintas ocasiones las acusaciones sobre el caso inmobiliario y sostuvo que las investigaciones responden a una persecución política contra dirigentes y gobiernos del PAN. El dirigente panista también mantuvo críticas contra la estrategia federal de seguridad y contra la permanencia de Rubén Rocha Moya al frente del gobierno de Sinaloa.

El cruce de declaraciones ocurre mientras continúan debates públicos sobre la situación en Sinaloa y sobre investigaciones abiertas por corrupción inmobiliaria en la capital del país.