Sheinbaum acusa alianza entre oposición mexicana y derecha española tras visita de Isabel Díaz Ayuso

Criticó el respaldo de dirigentes opositores a Isabel Díaz Ayuso y vinculó su visita con una agenda conservadora internacional

Al criticar el respaldo de dirigentes opositores mexicanos a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, Claudia Sheinbaum afirmó que la española representa una corriente de derecha y sostuvo que sectores conservadores nacionales buscan legitimarse mediante figuras políticas extranjeras.

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Sheinbaum señaló que Ayuso tiene derecho a ingresar al país y expresar sus posiciones políticas. Sin embargo, afirmó que resulta importante observar “qué dice y con quién se reúne”.

Mencionó que dirigentes opositores mexicanos difundieron fotografías y encuentros con la funcionaria española durante su estancia en el país.

La mandataria mexicana vinculó a Ayuso con críticas a los programas sociales y con posiciones favorables hacia la figura histórica de Hernán Cortés. “Ellos traen de invitada a una persona de la derecha española”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

También sostuvo que la oposición mexicana respalda una visión política contraria al modelo de bienestar impulsado por el gobierno federal.

Sheinbaum afirmó que existe una alianza entre “la derecha internacional” y sectores conservadores mexicanos.

Indicó que grupos opositores buscan respaldo exterior porque “no tienen proyecto de nación”.

También señaló que algunos actores políticos pretenden utilizar figuras internacionales para ganar legitimidad dentro del país.

La presidenta recordó declaraciones de Ayuso sobre la conquista española y mencionó un decreto atribuido a Carlos V sobre las acciones de Hernán Cortés durante la conquista de México.

Sheinbaum indicó que el gobierno difundirá el documento para exponer críticas históricas contra el conquistador español y reiteró que su administración mantiene una visión distinta sobre ese periodo histórico.

La presidenta minimizó el impacto diplomático de la visita de Ayuso y descartó que afecte la relación entre México y España. “No le veo tanta importancia”, declaró la mandataria. Sin embargo, insistió en que la presencia de la funcionaria española permite identificar las posiciones políticas que respaldan algunos sectores de oposición en México.

La presidenta también criticó a medios digitales y comentaristas vinculados con posiciones conservadoras. Señaló que esos espacios mantienen campañas permanentes contra el gobierno federal y afirmó que utilizan información sin sustento para intentar debilitar al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno mantendrá la defensa de los programas sociales y de la soberanía nacional frente a posiciones conservadoras nacionales e internacionales. “Es claridad para el pueblo de México quién es quién y quién defiende”, declaró.