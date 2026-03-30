Sheinbaum acusa campañas externas en medio del Mundial

La presidenta evaluó el operativo de movilidad como exitoso, pese a críticas y un fallecimiento, y distinguió entre protestas legítimas y campañas de desprestigio.

El operativo de movilidad en la Ciudad de México rumbo al Mundial permitió evitar un colapso vehicular en la zona del Estadio Ciudad de México, al canalizar a miles de asistentes mediante transporte alterno que redujo la llegada masiva de automóviles, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Sheinbaum señaló que existe un sector de actores políticos que busca generar presión externa contra México mediante medios internacionales, estrategia que calificó como contraproducente y parte de una confrontación política.

Reconoció que hubo inconformidades por tiempos de traslado y ajustes logísticos, aunque la evaluación general fue positiva al considerarlo un ensayo funcional que permitió detectar áreas de mejora, especialmente en coordinación y gestión de flujos.

El balance incluyó el fallecimiento de una persona, hecho que calificó como lamentable, pero que no modificó la valoración global del operativo como base para futuras pruebas rumbo al Mundial.

Durante la conferencia, Sheinbaum abordó el incremento de manifestaciones en la capital, incluyendo movilizaciones de conductores de aplicaciones, las cuales vinculó con la mayor exposición internacional por el Mundial.

La presidenta destacó que la ciudad mantiene participación social activa y que existen mecanismos de diálogo permanentes para atender inconformidades, tanto legítimas como de carácter político.

En ese sentido, diferenció entre protestas sociales reales y acciones que buscan proyectar una imagen negativa del país desde el extranjero.

Sheinbaum también respondió a críticas sobre la Selección Mexicana, al señalar que la exigencia del público es histórica y no necesariamente refleja una postura política.

La mandataria enfatizó que el objetivo es fortalecer el carácter social del fútbol, mediante inversión en infraestructura, desarrollo de talento y programas comunitarios.

Finalmente, mencionó que se busca replicar en el fútbol modelos exitosos de disciplinas como clavados, taekwondo y boxeo, mediante una política pública de largo plazo orientada a la formación de nuevos talentos.