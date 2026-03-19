La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ella y el presidente Andrés Manuel López Obrador son parte de un mismo proyecto y por eso no habrá rompimiento, como algunos esperan, y aseguró que es muy machista pensar que por ser mujer el expresidente Andrés Manuel López Obrador la manda.

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Cuestionada sobre presuntas declaraciones de dirigentes de Movimiento Ciudadano, dijo que están muy equivocados quienes tienen esta percepción.

“Pero el otro objetivo, pues sí es muy machista, vamos a decirlo así, de que las mujeres no tenemos libre albedrío, que las mujeres dependemos de otros, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesariamente hay un hombre atrás de nosotros que nos está diciendo qué hacer. También tiene esa concepción, pero están muy equivocados”, dijo durante la conferencia de prensa matutina.

Insistió en que sin embargo el pueblo es muy listo y sabe que es un proyecto de transformación el que encabeza ella y que es la continuidad del expresidente López Obrador.

“López Obrador nació en Macuspana, Tabasco, y yo nací en la Ciudad de México. Él es hombre y yo soy mujer. Él tiene ciertas ideas sobre ciertos temas, yo tengo otras. Pero, en esencia, hay un proyecto“, refrendó.

Agregó que es absurdo imponer esa idea de que López Obrador sigue gobernando, porque parece que quieren hacer creer que le habla todos los días por teléfono desde Palenque para decirle qué tiene que hacer.

RECHAZA MÁYNEZ

Por su lado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respondió que nunca dijo que la presidenta fuera manipulada por Andrés Manuel López Obrador y acusó que fue Jesús Ramírez Cuevas quien mandó a “sembrar” una pregunta insidiosa.

“Me extrañan las declaraciones que hoy hace la presidenta @Claudiashein respecto a supuestas declaraciones mías. Pero lo que no me extraña es el estilo de @JesusRCuevas y su maquinaria de propaganda con preguntas sembradas. Yo nunca he dicho que a la presidenta le manden desde Palenque. De hecho, me parece contradictorio que una parte de la oposición la acuse de eso y al mismo tiempo de ser autoritaria y dictadora“, sentenció en un mensaje a través de su cuenta de X.

Agregó que lo que sí es evidente es que personajes como Ramírez la han expuesto a contradicciones y confrontaciones innecesarias y el caso más visible es el Partido del Trabajo, pero hay muchos más.

“Cambian continuamente el día que van a presentar sus propuestas, cambian el contenido y cuando por fin las presentan, presentan con faltas de ortografía y con omisiones (como ayer con la paridad). De hecho, declaré lo contrario: que sería un error histórico que se revoque el mandato a la primera mujer en llegar a la presidencia de México”, sentenció.