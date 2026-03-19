La presidenta afirmó que los canales de comunicación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación permanecen siempre abiertos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los canales de comunicación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) siempre están abiertos, pero también advirtió que hay peticiones que presupuestalmente no se pueden atender, por lo que les pidió manifestarse de manera pacífica.

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“Hay demandas que se pueden cumplir y otras que no alcanzan con el presupuesto disponible“, aclaró tras precisar que el objetivo de su administración es mejorar las condiciones del magisterio dentro de los recursos existentes en el presupuesto nacional.

Cuestionada sobre el plantón que instalaron los maestros en el zócalo capitalino, señaló que los encuentros con la CNTE se realizan mediante la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las secretarías de educación estatales y la Secretaría de Gobernación, bajo un esquema tripartita destinado a atender las demandas viables en todo el país. Asimismo, hizo un llamado al magisterio a que las manifestaciones se conduzcan de manera pacífica y respetuosa, garantizando el orden público y el diálogo constructivo.

“Pues nada más que haya, que, si se van a manifestar, pues que sea pacífico. Siempre”, detalló.

Sheinbaum Pardo dejó en claro que existen canales de diálogo abiertos en todo el país para atender las demandas del sector.

Y es que la CNTE inició un paro nacional de 72 horas este miércoles 18 de marzo y amenazó de nueva cuenta de impedir eventos del Mundial de Futbol si no se cumplen sus demandas.