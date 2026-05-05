Sheinbaum advierte derrota a quienes promueven injerencia extranjera

La mandataria afirmó que quienes promueven la intervención extranjera o reivindican la Conquista están “destinados a la derrota”, al vincular esas posturas con falta de apoyo popular y cuestionamientos a la soberanía nacional

Durante la conmemoración del 5 de mayo en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las posturas que, afirmó, promueven la intervención extranjera en México.

“A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota”, declaró al referirse a sectores que, según dijo, buscan apoyo externo o reivindican figuras históricas como Hernán Cortés.

La mandataria señaló que la historia nacional está marcada por la resistencia ante invasiones extranjeras y también por “traiciones internas”, al ubicar el discurso en el contexto de la defensa de la soberanía.

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“A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, les decimos que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular están destinados a la derrota”, afirmó.

La presidenta reiteró que quienes consideran que el pueblo “es tonto”, quienes “odian” o quienes, dijo, buscan que la titular del Ejecutivo “se arrodille”, también enfrentarán una “derrota moral”.

El posicionamiento se dio durante la ceremonia conmemorativa del 5 de mayo en Puebla, donde el gobierno federal encabezó actos oficiales por el aniversario de la Batalla de Puebla, símbolo de resistencia frente a una intervención extranjera.

“A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos, recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relaciones.

“Pero también a cualquier gobierno extranjero, somos claros y contundentes. La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”.

La mandataria vinculó la batalla del 5 de mayo con el presente al señalar que la defensa de la soberanía sigue vigente como principio rector del Estado mexicano ante presiones externas.

En ese marco, sostuvo que la legitimidad política proviene del respaldo popular y no de actores externos, al cuestionar a quienes, dijo, buscan apoyo fuera del país para incidir en la vida pública nacional.

La conmemoración del 5 de mayo recordó la victoria del Ejército de Oriente sobre fuerzas francesas, episodio que el gobierno federal retomó como referencia histórica de defensa ante potencias extranjeras.

El discurso integró referencias a procesos históricos como las intervenciones del siglo XIX y la instalación del Segundo Imperio, como antecedentes de disputas por el control político del país.

La presidenta utilizó el acto conmemorativo para fijar postura frente a expresiones que, afirmó, respaldan la injerencia extranjera en México, en un contexto de debate público sobre soberanía y relaciones internacionales.

Sheinbaum tomó protesta a más de 30 mil jóvenes del Servicio Militar Nacional distribuidos en centros de adiestramiento en el país, en una ceremonia que integró fuerzas armadas y autoridades civiles.

“La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, afirmó la mandataria al dirigir un mensaje oficial ante autoridades federales, estatales y mandos militares.

El acto incluyó la participación simultánea de conscriptos en distintas regiones mediante enlace remoto, así como la incorporación de mujeres voluntarias al servicio. La ceremonia reafirmó el juramento de lealtad a la bandera como símbolo de independencia, instituciones y territorio nacional.