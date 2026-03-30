Sheinbaum alista reunión con FIFA; movilidad, eje del Mundial

La presidenta confirmó un encuentro con Gianni Infantino, donde abordará la operación logística del Mundial 2026; destacó que el protocolo de seguridad está cubierto y que el reto central será la movilidad

Al informar que este lunes sostendrá una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a las 9:30 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que evaluará el partido inaugural y el avance de la organización rumbo al Mundial 2026, con énfasis en la experiencia de los visitantes.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el encuentro permitirá revisar aspectos operativos del torneo, en particular los relacionados con la movilidad, luego de que el primer ejercicio masivo dejó aprendizajes sobre traslados y accesos.

Sheinbaum sostuvo que el esquema de seguridad es sólido y sin focos de preocupación, al señalar que los protocolos cuentan con preparación suficiente, por lo que el principal desafío será la eficiencia en el desplazamiento de asistentes.

Indicó que el operativo aplicado en el partido reciente mostró resultados positivos, al lograr que muchos asistentes dejaran sus vehículos en puntos externos y se trasladaran mediante rutas controladas, evitando la saturación vial.

Asimismo, reconoció que existen áreas de mejora en la coordinación logística y operación de los estadios, por lo que los responsables deberán corregir fallas detectadas para garantizar condiciones óptimas.

En ese contexto, subrayó que la experiencia del visitante será clave para la evaluación de la FIFA, por lo que autoridades mantendrán ajustes continuos en movilidad, accesibilidad y seguridad durante el torneo.