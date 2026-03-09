Sheinbaum anuncia planta de moscas estériles en Chiapas para combatir el gusano barrenador

El gobierno federal afirmó que la construcción de una planta de moscas estériles en Chiapas entrará en operación en unos dos meses; la reapertura de la frontera dependerá de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la construcción de una planta de producción de moscas estériles en Chiapas se encuentra en su fase final y podría concluir en aproximadamente dos meses, instalación que forma parte de la estrategia sanitaria contra el insecto.

El método consiste en liberar moscas estériles para evitar la reproducción del insecto que deposita larvas en el ganado, procedimiento que reduce la población del parásito responsable de la enfermedad conocida como gusano barrenador.

La estrategia incluye además la instalación de trampas para capturar insectos adultos y disminuir su presencia en zonas ganaderas, labor que se desarrolla con apoyo de brigadas territoriales vinculadas con el programa Sembrando Vida.

El gobierno mexicano explicó que estas medidas buscan cumplir con los requisitos sanitarios que exige Estados Unidos para permitir nuevamente la exportación de ganado hacia su territorio.

De acuerdo con la mandataria, la decisión final sobre la reapertura de la frontera corresponde a las autoridades estadounidenses, aunque México mantiene coordinación permanente para demostrar el control sanitario de la plaga.

La planta en Chiapas cuenta con financiamiento del gobierno estadounidense, que participó en el diseño del programa sanitario para combatir el gusano barrenador en territorio mexicano.

Mientras se aplican las medidas de control, productores ganaderos del norte del país lograron mantener su actividad económica mediante la venta de ganado en el mercado nacional.

La demanda interna permitió colocar parte de la producción que tradicionalmente se destinaba a exportación, lo que evitó una paralización total del sector pecuario durante el periodo de restricciones comerciales.

El mercado interno incluso registró incrementos en los precios del ganado, situación que permitió a muchos productores mantener ingresos y continuar con la producción de carne.