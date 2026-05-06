Sheinbaum anuncia visita de BTS a Palacio Nacional

El gobierno federal contempla un saludo desde uno de los balcones ante la expectativa de seguidores en el Centro Histórico

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que integrantes de BTS visitarán Palacio Nacional este miércoles por la tarde. La mandataria indicó que el encuentro ocurrirá alrededor de las cinco de la tarde y explicó que la gestión se concretó con apoyo de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

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Sheinbaum afirmó que el grupo mantiene una fuerte presencia entre jóvenes mexicanos y destacó que sus canciones incluyen mensajes relacionados con amistad, paz y amor. La presidenta señaló que el gobierno federal buscó facilitar el acercamiento luego de conversaciones con autoridades de Corea del Sur y con los promotores de la agrupación.

“Es un grupo musical de Corea que tiene mucho éxito en el mundo y particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, declaró la presidenta durante su conferencia.

Afirmó que las letras del grupo contienen “mensajes humanistas” y sostuvo que existe interés entre seguidores mexicanos por la visita.

La mandataria explicó que el gobierno analiza permitir que los integrantes de BTS saluden desde uno de los balcones laterales de Palacio Nacional en caso de que se concentre un número importante de personas en el Zócalo capitalino.

Precisó que no utilizarán el balcón principal, reservado para actos cívicos y ceremonias oficiales.

“Podemos abrirles un balcón del lado de acá para que saluden”, comentó Sheinbaum.

La presidenta agregó que el grupo mantendrá sus propios esquemas de seguridad y señaló que el encuentro será breve.

También agradeció al presidente de Corea del Sur, así como a los productores y representantes de la agrupación, por facilitar la reunión.

La visita ocurre en un contexto de creciente presencia del entretenimiento surcoreano en México y de intercambios culturales entre ambos países.

Sheinbaum indicó que el encuentro también busca enviar un mensaje de amistad entre México y Corea del Sur y adelantó que la Secretaría de Cultura ofrecerá información adicional sobre la logística del evento.