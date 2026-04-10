La presidenta informó que viajará el 18 de abril a Barcelona. El encuentro reunirá a mandatarios de América Latina y Europa y tendrá una duración de un día

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que viajará a Barcelona el próximo 18 de abril para participar en una reunión internacional de gobiernos progresistas, en una visita breve ya que contempla su regreso al día siguiente.

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Durante su conferencia, explicó que la invitación proviene de un grupo de líderes internacionales que han impulsado encuentros de coordinación política. Señaló que en una primera reunión no pudo asistir, por lo que confirmó su participación en esta nueva convocatoria.

“Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó… fue una idea original del presidente Boric“. Indicó que el foro reúne a gobiernos con afinidades políticas y agenda común en temas internacionales.

La presidenta informó que entre los asistentes se prevé la participación de mandatarios de América Latina y Europa. “Hasta donde sabemos, van a asistir el presidente Petro, el presidente Lula, el presidente Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay“, señaló al referirse a los participantes confirmados.

Sobre su decisión de asistir, precisó: “Ayer tomé la decisión de que sí íbamos a ir, es el 18“. Añadió que el itinerario será limitado: “En realidad vamos un día y venimos al otro para poder estar el 18 en Barcelona”.

El viaje forma parte de la agenda internacional del gobierno federal y se centrará en la participación en este encuentro multilateral. La presidencia no detalló reuniones bilaterales adicionales ni actividades paralelas durante la visita.