Sheinbaum busca frenar alza de jitomate y limón tras inflación de 4.59% en México

La presidenta señaló que el objetivo es reducir el intermediarismo y facilitar la venta directa entre productores y comercializadores

Luego de que el INEGI reportó que la inflación en México alcanzó 4.59 por ciento en marzo de 2026, impulsada por el aumento en precios de productos agrícolas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en la incorporación de estos productos al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PASIC).

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“Se está trabajando con el secretario de Hacienda y el secretario de Sader para poderlos incorporar al PASIC”, afirmó al referirse a jitomate, limón y calabacita, productos que reportaron el mayor incremento. Señaló que el objetivo es reducir el intermediarismo y facilitar la venta directa entre productores y comercializadores.

Añadió que otros bienes, como boletos de avión, también subieron de precio por el aumento en el costo de la turbosina.

La presidenta indicó que los acuerdos podrían concretarse en el corto plazo. “Probablemente, si no la próxima semana, la siguiente semana”, dijo al referirse a la formalización de medidas para estabilizar precios. El ajuste busca ampliar la cobertura del paquete ante variaciones en productos agrícolas.

Sheinbaum destacó indicadores económicos favorables. Entre enero y febrero de 2026, el número de visitantes internacionales aumentó 9.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al alcanzar 16.9 millones de personas y generar el mayor nivel de ingresos para un inicio de año.

Otros indicadores reportados incluyen un incremento en la actividad industrial durante febrero, un tipo de cambio de 17.26 pesos por dólar y un crecimiento de 2.4 por ciento en la venta de vehículos ligeros en marzo. Además, México avanzó seis posiciones en el índice de confianza de inversión extranjera directa, de acuerdo con datos presentados por el gobierno federal.