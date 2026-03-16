Sheinbaum busca reunión con Trump bajo principios de soberanía

Señaló que su gobierno buscará el “mejor momento” para sostener un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de tensiones por declaraciones sobre México.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno analiza el momento adecuado para concretar un encuentro directo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las conversaciones bilaterales en materia de seguridad y comercio entre ambos países.

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Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que ambos gobiernos mantienen comunicación constante y que el objetivo central de su administración consiste en preservar una relación constructiva con Washington, aunque subrayó que cualquier diálogo debe sostenerse bajo principios claros de respeto a la soberanía nacional.

Sheinbaum indicó que ya hubo varias conversaciones con el mandatario estadounidense y que en esas ocasiones se ha planteado la posibilidad de un encuentro formal. “Hemos hablado varias veces y siempre hemos dicho: ya nos veremos pronto; ya vamos a ver cuándo definimos esta reunión”, expresó al referirse a la agenda bilateral pendiente.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el gobierno mexicano prioriza una relación estable con Estados Unidos, pero sostuvo que dicha relación debe sustentarse en una base de respeto mutuo.

Explicó que los equipos de trabajo de México y Estados Unidos sostendrán reuniones en los próximos días, especialmente en temas de seguridad, lo que podría abrir paso a una nueva conversación directa entre ambos mandatarios.

La mandataria explicó que la relación bilateral atraviesa momentos de coincidencia y también episodios de desacuerdo, particularmente cuando se plantean cuestiones relacionadas con la soberanía mexicana. Ante esas situaciones, afirmó que el gobierno federal responde con firmeza en defensa de la autodeterminación nacional.

Sheinbaum evitó responder directamente a los señalamientos de Trump en materia de seguridad y sostuvo que corresponde al propio mandatario estadounidense explicar sus declaraciones. “Él tiene que contestarlo, no soy yo quien tenga que contestarlo”, afirmó.

La presidenta reiteró que su administración mantiene como prioridad responder al mandato del pueblo mexicano y sostener una relación institucional con Estados Unidos basada en el diálogo. Subrayó que su gobierno busca mantener canales abiertos de cooperación con Washington, especialmente en áreas estratégicas como seguridad y comercio, ámbitos en los que ambos países mantienen mecanismos de coordinación permanentes.