Sheinbaum cede su boleto inaugural del Mundial a una joven futbolista

Un comité integrado por Charlyn Corral, Katia Itzel García y Gabriela Fernández elegirá a la ganadora. La mandataria verá la inauguración desde el Zócalo.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, mediante el cual una joven mexicana acudirá en su lugar al acto inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Explicó que decidió permanecer en el Zócalo capitalino junto a la ciudadanía para observar la ceremonia, mientras una futbolista joven representará al país con el boleto presidencial número 0001.

La iniciativa busca que una joven futbolista simbolice la participación de las mujeres mexicanas en el deporte y en la vida pública. Señaló que muy pocas personas tendrán acceso al acto inaugural del Mundial, por lo que decidió que ese espacio lo ocupe una representante de la juventud futbolística del país.

El concurso estará dirigido a mujeres de entre 16 y 25 años que practiquen futbol. Las participantes deberán enviar un video a la plataforma mundialsocial.gob.mx en el que ejecuten dominadas durante un minuto. El material se difundirá posteriormente en redes sociales como parte del proceso de selección.

La decisión final recaerá en un comité conformado por tres figuras vinculadas con el futbol mexicano. El grupo estará integrado por Charlyn Corral, ganadora del Premio Nacional del Deporte 2024; la árbitra internacional Katia Itzel García, considerada una de las mejores juezas del mundo, y la periodista deportiva Gabriela Fernández, pionera en la narración televisiva del futbol en México.

Durante la presentación del concurso, Katia Itzel García sostuvo que el futbol representa “un espacio de liberación corporal, de reconocimiento de libertad y de infinitas posibilidades para soñar”. Añadió que la competencia permitirá mostrar el talento de jóvenes mexicanas y fortalecer la inclusión dentro del deporte.

La árbitra internacional señaló que cada joven que participe simboliza a generaciones de mujeres que enfrentaron obstáculos para practicar futbol. En su intervención afirmó que el balón rodará en una cancha llena de historia y que el Mundial ofrecerá la oportunidad de mostrar al mundo la fuerza social y cultural de México.

Charlyn Corral recordó sus inicios en el deporte y explicó que la disciplina de las dominadas formó parte de su entrenamiento desde la infancia. Señaló que el reto planteado en el concurso refleja la constancia que requiere el deporte y afirmó que muchas niñas podrán verse reflejadas en la convocatoria.

La jugadora destacó que el futbol femenino ha abierto nuevas oportunidades para las jóvenes mexicanas y expresó que la iniciativa permitirá que una de ellas viva una experiencia histórica durante el arranque del Mundial. Corral añadió que el Año Mundialista representa una oportunidad para impulsar el reconocimiento del talento femenino dentro del deporte.

La periodista Gabriela Fernández afirmó que el deporte ha transformado la participación de las mujeres en espacios que antes se consideraban exclusivos para hombres. Recordó que durante años las futbolistas y comunicadoras deportivas enfrentaron limitaciones laborales, incluidas condiciones desiguales de trabajo.

Fernández sostuvo que la Copa del Mundo permitirá proyectar nuevas historias de inspiración para niñas y jóvenes. Indicó que el comité buscará elegir a una participante cuya experiencia motive a otras mujeres a seguir vinculadas al futbol y al deporte en general.

Sheinbaum añadió que el objetivo del concurso consiste en enviar un mensaje de confianza a las niñas y jóvenes del país.