Sheinbaum celebra acuerdo para mantener gasolina bajo 24 pesos

Destacó el convenio voluntario con gasolineros para mantener el precio de la gasolina Magna durante seis meses, medida que busca contener la inflación y fortalecer la seguridad energética del país.

Al celebrar el acuerdo voluntario con empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de 24 pesos por litro durante los próximos seis meses, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la decisión contribuye a evitar aumentos en el combustible de mayor consumo en el país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo afirmó que el precio actual resulta menor en términos reales frente a 2025, con una reducción cercana a tres por ciento al considerar el efecto de la inflación.

La presidenta señaló que su gobierno impulsa diversas acciones para respaldar al sector gasolinero. Entre ellas mencionó el combate al huachicol fiscal, que disminuyó la venta ilegal de combustibles, así como la simplificación administrativa para renovar licencias de operación, cuyos requisitos pasaron de 25 a siete.

También subrayó el papel de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, cuya producción ronda 300 mil barriles diarios de gasolina y diésel. Esa capacidad productiva, afirmó, permitió reducir la dependencia de importaciones y reforzar la seguridad energética del país.

La mandataria explicó que el precio de la gasolina también se estabiliza mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Cuando el precio internacional del petróleo aumenta, el gobierno ajusta el impuesto para evitar incrementos abruptos en el combustible.

Sheinbaum comparó la situación con Estados Unidos, donde el precio de la gasolina registró incrementos recientes. En contraste, sostuvo que el convenio con el sector gasolinero y la mayor producción nacional permitieron mantener estabilidad en México.

La estrategia energética del gobierno federal, indicó, busca consolidar la producción interna de combustibles, garantizar el abasto y proteger la economía de las familias frente a la volatilidad internacional.