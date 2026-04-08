Sheinbaum celebra tregua y destaca impacto en petróleo

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la reducción en los precios del petróleo y destacó que la tregua abre una expectativa de estabilidad internacional en medio de la tensión en Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la tregua entre Estados Unidos e Irán, al considerar que es una señal positiva para la estabilidad global en un contexto de alta tensión internacional.

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Durante la conferencia matutina, destacó que la pausa en las hostilidades provocó una disminución inmediata en los precios del petróleo, un indicador clave para la economía mundial ante la reducción del riesgo geopolítico.

La mandataria señaló que existe expectativa global de que el alto al fuego se convierta en una solución duradera, ya que la estabilidad en Medio Oriente impacta directamente en la economía global y la seguridad internacional.

El contexto surge tras semanas de tensión y amenazas de confrontación, lo que generó incertidumbre en mercados energéticos y presiones en los precios de combustibles.

Sheinbaum reiteró que México mantiene una postura de respaldo a la paz y a la solución diplomática, destacando los efectos positivos de la desescalada en la economía y la percepción global.

El gobierno mexicano puso énfasis en el impacto económico inmediato, al señalar que la caída del petróleo puede reducir presiones inflacionarias y fortalecer la estabilidad interna.

El acuerdo abre la puerta a futuras negociaciones, mientras los mercados permanecen atentos a la continuidad de la tregua o un posible repunte de la tensión.

La consecuencia inmediata ha sido la reducción del riesgo de confrontación y el ajuste en precios energéticos, aunque el conflicto aún no resuelve sus causas de fondo.